استشهاد 6 فلسطينيين جراء اقتحام الاحتلال لمخيم "الفارعة" بالضفة

رام الله- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد 6 أشخاص جراء اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم "الفارعة" الواقع جنوب محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في وقت سابق من اليوم، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات، ما أدى لاندلاع مواجهات، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 6 قتلى في المخيم، و6 إصابات بالرصاص الحي، وصفت إحداها بالخطيرة للغاية.