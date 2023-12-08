حكومة الاحتلال: سنفتح معبر كرم أبو سالم لتفتيش المساعدات التي تدخل غزة

مصراوي

قال إيلون ليفي المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن عدد الأسرى لدى حماس هو 137.

وتابع المتحدث باسم حكومة الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "قواتنا تواصل عملياتها القتالية في خان يونس وشمال غزة".

وطالب المتحدث باسم حكومة الاحتلال، المجتمع الدولي بإدانة استغلال حماس للبنى التحتية المدنية في ارتكاب جرائم تتعارض مع قوانين الحرب.

وأوضح أن الاحتلال سيبدأ بفتح معبر كرم أبو سالم، من أجل تفتيش شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد أن حزب الله إذا اختار استدراج إسرائيل إلى حرب واسعة النطاق فعليه أن يتحمل عواقب ذلك.