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BBC

اشتباه في حريق متعمد لخيمة أحد عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجين بالقدس

01:03 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

حريق متعمد لخيمة أحد عائلات الأسرى الإسرائيليين ال

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بي بي سي

احترقت، صباح الجمعة، خيمة في مخيم الاحتجاج في القدس لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وتشتبه العائلات في أن الحريق متعمد.

واندلع الحريق الليلة الماضية في الجزء الخلفي من المخيم، ووصلت الشرطة وفرق التحقيق إلى المكان، ولم يعلن بعد عن أي تفاصيل.

وتنظم عائلات الأسرى احتجاجات في القدس منذ نحو شهر للمطالبة باستقالة الحكومة بسبب طريقة تعاملها مع هجوم الـ7 من أكتوبر.

وتتعرض عائلات الأسرى لمضايقات من قبل متطرفين يمينيين وجهوا إليهم الشتائم والصراخ.

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BBC
مخيم الاحتجاج في القدس الأسرى الإسرائيليين في غزة أخبار BBC القدس

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