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BBC

بالفيديو| الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكز الإيواء في شمال غزة

12:55 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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مصراوي

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، مراكز الإيواء التي فر إليها آلاف النازحين شمال غزة بالقنابل الدخانية والحارقة، وفق الصحفي الفلسطيني حسام شبات.

ونشر شبات، عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر أشخاصًا يندفعون لإخماد الحريق، وسط أنباء عن وقوع ضحايا نتيجة الاستهداف.

وأشارت تقارير مماثلة، عن قصف إسرائيلي عنيف خلال الليلة الماضية على مربع مراكز الإيواء في جباليا وعدة مناطق أخرى بالقنابل الدخانية.

وقال محمود أبو السلام، من مخيم جباليا للاجئين، إن القوات الإسرائيلية تقصف المركز منذ ساعات وتستخدم قنابل الغاز والدخان، مشيراً إلى أن "الأطفال والنساء يختنقون في منازلهم".

جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز الإيواء الصحفي الفلسطيني حسام شبات القنابل الدخانية غزة مخيم جباليا

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