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BBC

المقاومة الإسلامية تتبنى استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق وسوريا

12:36 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

رشقات صاروخية - أرشيفية

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مصراوي

تبنت فصائل تسمي نفسها المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية غربي العراق برشقة صاروخية.

كما تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا برشقة صاروخية.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق، "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الاسد غرب العراق ، برشقة صاروخية ، أصابت هدفها بشكل مباشر".

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