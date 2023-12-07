جيش الاحتلال: فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في هذه الحرب

مصراوي

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في هذه الحرب".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "مصمون على تفكيك حماس لكن الطريق طويل".

ولفت هاجاري إلى مقتل اثنين من جنود جيش الاحتلال، أحدهما في جباليا والآخر في خانيونس.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، "نحن على أهبة الاستعداد في الشمال وسنرد على كل عملية إرهابية، ونشن هجمات قوية في لبنان ونرد على حزب الله وسنرد على كل تهديد من هناك.

وأكد مقتل أحد المواطنين الإسرائيليين في قصف من لبنان، و"قمنا بالرد على مصدر النيران".