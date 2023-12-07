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BBC

جيش الاحتلال: مقتل نجل وزير بحكومة الحرب الإسرائيلية في شمال غزة

07:21 م الخميس 07 ديسمبر 2023
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    مقتل غال مئير آيزنكوت نجل الوزير الإسرائيلي غادي آيزنكوت
  • عرض 3 صورة
    مقتل نجل الوزير الإسرائيلي غادي آيزنكوت
  • عرض 3 صورة
    مقتل غال مئير آيزنكوت
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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل غال مئير آيزنكوت، نجل الوزير الإسرائيلي غادي آيزنكوت، شمال قطاع غزة.

وآيزنكوت هو وزير مراقب في حكومة الحرب التي شكلها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشغل الوزير الإسرائيلي منصب رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي سابقًا.

وارتفع عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين، خلال التوغل البري داخل قطاع غزة اليوم الخميس إلى 87 قتيلًا.

ويشار إلى أن هذا أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش في عملية عسكرية منذ حرب لبنان في 2006، عندما لقي 121 جنديا حتفهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

ونشبت حرب بسبب الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي . ولقي أكثر من 1400 شخص حتفهم إثر الهجوم في إسرائيل، وتم اقتياد 240 شخصا آخر إلى غزة كأسرى.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس أن عدد الشهداء الفلسطينيين خلال شهرين من القتال بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس ارتفع إلى 17177 شهيدًا.

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