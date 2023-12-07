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ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين في غزة إلى 87

06:45 م الخميس 07 ديسمبر 2023

ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين في غزة

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تل أبيب- (د ب أ)

ارتفع عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين، خلال التوغل البري داخل قطاع غزة اليوم الخميس إلى 87 قتيلًا.

ويشار إلى أن هذا أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش في عملية عسكرية منذ حرب لبنان في 2006، عندما لقي 121 جنديا حتفهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

ونشبت حرب بسبب الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي . ولقي أكثر من 1400 شخص حتفهم إثر الهجوم في إسرائيل، وتم اقتياد 240 شخصا آخر إلى غزة كأسرى.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس أن عدد الشهداء الفلسطينيين خلال شهرين من القتال بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس ارتفع إلى 17177 شهيدًا.

قطاع غزة إسرائيل مستوطنات غلاف غزة حركة حماس لبنان طوفان الأقصى

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