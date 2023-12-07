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BBC

بلومبرج: مهمة تدمير أنفاق غزة ستستغرق أشهر

05:03 م الخميس 07 ديسمبر 2023

فتحات الأنفاق في قطاع غزة

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(مصراوي)

نقلت وكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم الخميس، عن ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي لم تذكر اسمه، أن مهمة تدمير نحو 500 كيلومتر من أنفاق حماس عبر قطاع غزة ستستغرق أشهر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، عن ابتكاره لطرق مختلفة تمكن إسرائيل من تدمير أنفاق قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، أمس الأربعاء، عن مصدر لم تذكر اسمه، أن مؤسس بلاك ووتر نجح في إقناع إسرائيل بشراء معدات لإغراق أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة، أن الاحتلال الإسرائيلي أنشأ نظام ضخ في شمال قطاع غزة لاستخدام مياه البحر لإغراق شبكة أنفاق حماس.

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