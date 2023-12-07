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BBC

نتنياهو يهدد بتحويل بيروت إلى غزة

04:50 م الخميس 07 ديسمبر 2023

نتنياهو

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(مصراوي)

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، أن حزب الله اللبناني سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس إذا فكر بشن حربا شاملة، وذلك حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وفي وقت سابق اليوم، حذر المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، لبنان من أنه في حال اختار قرار الحرب فإنه سيعود سنوات إلى الوراء، وذلك بعد توجيهه الحديث لحزب الله بأنه يتبع أوامر إيران.

وحمل ليفي لبنان مسؤولية تصاعد التوترات على الحدود، مشيرًا إلى استهداف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

نتنياهو غزة بيروت حزب الله اللبناني إيلون ليفي طوفان الأقصى

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