نتنياهو يهدد بتحويل بيروت إلى غزة

(مصراوي)

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، أن حزب الله اللبناني سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس إذا فكر بشن حربا شاملة، وذلك حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وفي وقت سابق اليوم، حذر المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، لبنان من أنه في حال اختار قرار الحرب فإنه سيعود سنوات إلى الوراء، وذلك بعد توجيهه الحديث لحزب الله بأنه يتبع أوامر إيران.

وحمل ليفي لبنان مسؤولية تصاعد التوترات على الحدود، مشيرًا إلى استهداف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.