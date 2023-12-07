الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 17177شخصًا

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17177 منذ بداية الحرب.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن عدد الجرحى ارتفع إلى 46 ألف شخص منذ بداية الحرب، مضيفًا أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة سقط 350 شهيدًا إضافة إلى 900 إصابة.

وقال القدرة، إن القطاع الصحي في غزة يواجه صعوبة في إحصاء عدد الشهداء والجرحى جراء القصف وقطع الاتصالات المستمر عن قطاع غزة.

وندد القدرة، بعمد الاحتلال إلى استهداف الأطقم والكوادر الطبية في غزة من خلال استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني، إضافة إلى اعتقال 36 من الكوادر الصحية على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سليمة.

وصرح القدرة، أن المستشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية لاستقبال الجرحى بحيث لا يستطيع تقديم الخدمات الصحية بعد الآن، محذرًا من تصفية الخدمات الصحية في شمال غزة الذي من شأنه أن يكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القطاع الطبي يحاول بإصرار إعادة تشغيل أي جزء من مجمع الشفاء الطبي خاصة الطوارئ في الوقت الحالي، مشيرًا إلى صعوبات كبيرة تواجهها الأطقم الطبية في تشغيل مجمع الشفاء الذي يحتاج إلى دعم المؤسسات الدولية.

وِأشار القدرة، إلى نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206% في الوقت الحالي.

كما قال، إن المصابين الذين خرجوا من معبر رفح حتى الآن أقل من نسبة 1% من إجمالي جرحى العدوان.