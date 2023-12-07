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BBC

القسام تعلن استهداف 15 جنديًا إسرائيليًا

03:48 م الخميس 07 ديسمبر 2023

استهداف 15 جنديًا إسرائيليًا

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، استهداف مقاتليها لقوة إسرائيلية من المشاة تتكون من 15 جنديًا بـ 3 عبوات، مشيرة إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح في شرق خانيونس.

وأضافت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنه تم استهداف دبابتين إسرائيليتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".

كما أفادت القسام، أنه تم استهداف جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال استخدام سلاح بندقية الغول القسامية شمال شرق مدينة خان يونس.

وأعلنت القسام اشتباك مقاتليها مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين، مشيرة إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح شرق خانيونس

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