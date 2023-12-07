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BBC

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يبدأ فورًا

03:36 م الخميس 07 ديسمبر 2023

مارتن جريفيث

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(مصراوي)

صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يبدأ فورا.

ووجه جريفيث، رسالة إلى المنظمات الإنسانية الدولية، مفادها " أن ما يحدث في غزة يجب أن يتوقف فورا".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيؤيش، أمس الأربعاء، أنه تم تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة من خلال توجيهه مجلس الأمن الدولي للانعقاد لمناقشة ما وصفه بانهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة، إضافة إلى دعوته للمجلس لإعلان وقف إطلاق نار إنساني داخل القطاع.

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