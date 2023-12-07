" ما بين 10 أيام وشهر" .. أمريكا وإسرائيل تناقشان جدولًا زمنيّا لإنهاء الحرب على غزة

مصراوي

في ظل التصاعد العنيف للغارات الإسرائيلية على جميع مناطق قطاع غزة شمالها وجنوبها، والتي بدأت قبل نحو شهرين ومستمرة إلى اليوم، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الحديث عن جدول زمني للعدوان على غزة.

حسب وكالة رويترز للأنباء ونقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ناقشت مع إسرائيل جدول زمني محدد للحرب القائمة حاليا على قطاع غزة، وحسب "سوليفان" فإنه يتم البحث حاليا عن استراتيجية طويلة الأجل لمعالجة القضية القائمة بين إسرائيل وفلسطين، بحلول تتجاوز استخدام الوسائل العسكرية.

"لقد تحدثنا معهم حول الجداول الزمنية. وقال "سوليفان" خلال مقابلة هاتفية مع رويترز، إن إسرائيل بدأ بتحديد موقع عملياتها البرية في الجنوب، وأمريكا على علم بذلك، وفي ظل التواصل مع المسؤولين بالحكومة الإسرائيلية تحدثنا معهم عن الجدول الزمني الذي يمكن أن تنتهي فيه تلك العمليات.

لكن حسب رويترز ووفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية أمس، فإن الجدول الزمني الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يكون بين الـ10 أيام وبداية العام الجديد، بينما خرجت تقارير إعلامية أمريكية أخرى تقول أنّ حديث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جاء في وقت ذكرت فيه بعض التقارير، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى إنهاء العمليات العسكرية الكبرى التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، في بداية العام المقبل.

وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، فإن بداية عام 2024 "ليست موعدًا نهائيًا، بل هدفًا"، لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفقا لما نشره موقع المونيتور الأمريكي، فإن هناك خلافًا نشب بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الجدول الزمني لحرب غزة، حيث قالت المصادر حسب المونيتور، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نقل جدولا زمنيا مختلفا عما تفكر فيه إسرائيل لإنهاء هذه الحرب.

وأضاف مصدر دبلوماسي إسرائيلي، أن الفجوة حاليا بين تل أبيب وواشنطن، بشأن مدة الجدول الزمني للحرب، والتي تتراوح بين 3 أسابيع وشهر لا يمكن حلها، في ظل اعتراض إسرائيل على المدة الزمنية المقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية.