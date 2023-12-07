المبادرة الوطنية الفلسطينية: سنشهد أوبئة جديدة واحتمالات لانتشار الكوليرا في غزة

مصراوي

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الخميس، إن هدف العمليات الإسرائيلية هو الإبادة الجماعية وفرض نزوح سكان غزة إلى مصر.

وأكد البرغوثي أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أحسن الفعل باستخدام المادة 99 للتحذير من كارثة في غزة تهدد أمن العالم، مشيرا إلى أنه في حال استمر الوضع الحالي في القطاع فإنه سيشهد أوبئة جديدة واحتمالات لانتشار الكوليرا.

وأوضح الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن هناك كارثة إنسانية خطيرة لا تحتمل في غزة، مطالبا بوقف العدوان فورا، وكذلك ناشد الدول العربية بتشكيل قافلة إنسانية لكسر الحصار المفروض على غزة.

وطالب البرغوثي بفتح كامل وفوري لجميع المعابر ودخول كافة مواد الإغاثة إلى غزة.