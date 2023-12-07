الاحتلال يصدق على زيادة كمية الوقود إلى غزة

(مصراوي)

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الخميس، أنه تم التصديق على زيادة كمية الوقود إلى قطاع غزة لتفادي انهيار الحالة الإنسانية داخل القطاع.

ودعا المتحدث باسم حكومة الاحتلال، المجتمع الدولي إلى إدانة ما زعم أنها انتهاكات لحركة المقاومة الفلسطينية حماس للقانون الدولي.

وقال ليفي، إن حزب الله يعمل بتعليمات من إيران، محذرًا لبنان من أنه في حال اختار قرار الحرب فإنه سيعود سنوات إلى الوراء.

ودعا ليفي المجتمع الدولي، لإدانة استخدام حماس، لما اتهمها به باستخدام المناطق الآمنة في إطلاق الصواريخ على البلدات الحدودية لغلاف قطاع غزة.

وحمل ليفي لبنان مسؤولية تصاعد التوترات على الحدود، مشيرًا إلى استهداف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.