ميقاتي: إسرائيل تستهدف المؤسسات الإعلامية للتستر على جرائمها

(مصراوي)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الخميس، إن استهداف المؤسسات الإعلامية يهدف إلى إسكات كل صوت يفضح عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب إصدار منظمتي العفو الدولية وحقوق الإنسان تحقيقان منفصلان عن استهداف إسرائيل للصحفيين.

وصرح ميقاتي، أن لبنان سيضم تحقيقي العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان إلى الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بشأن واقعة 13 أكتوبر الماضي، والتي استهدف الاحتلال الإسرائيلي فيها 7 صحفيين في جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق أصدرت منظمتي العفو الدولية وحقوق الإنسان تحقيقين منفصلين أظهرا استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر للصحفيين في جنوب لبنان، حيث أشارت النتائج أن الهجوم كان متعمد تجاه المدنيين مما يجعله جريمة حرب.

كما دعت منظمة العفو الدولية، إلى أنه يجب التحقيق في استهداف الصحفيين الـ7 في الـ13 من أكتوبر باعتباره جريمة حرب.

