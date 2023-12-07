أوكسفام: إسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة

مصراوي

قالت منظمة أوكسفام الخيرية، إن ما تسمى بالمناطق الآمنة التي أنشأتها إسرائيل داخل غزة غير محمية ولا موثوقة ولا يمكن الوصول إليها.

وأضافت المنظمة، أن الفوضى تطغى على النظام الإنساني الدولي، موضحة أن إسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي في جنوب غزة يجعل أي استجابة إنسانية في القطاع بأكمله مستحيلة.

وتابعت أوكسفام، أن السياسيون فشلوا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وهو العمل الإنساني الوحيد الذي يشكل أهمية حقيقية، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى ضمان الوصول الآمن لمساعدة سكان غزة وإنقاذ الأرواح.

وأكملت المنظمة الخيرية، أن تدمير قطاع غزة يهدر أي فرصة لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.