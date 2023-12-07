حكومة الاحتلال: نرفض أي دعوة لوقف إطلاق النار لأن هذا يصب في مصلحة حماس

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، إن قوات الجيش تتقدم في جنوب غزة وتحاصر منزل السنوار المسؤول عن هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف متحدث حكومة الاحتلال، أننا نرفض أي دعوة لوقف إطلاق النار رفضا قاطعا لأن هذا يصب في مصلحة حماس، موضحا أنه يجب على الأمين العام دعم الجهود لتقويض حكم حماس في غزة، مشيرا إلى أننا نمارس ضغوطا كي يتمكن الصليب الأحمر من زيارة الأسرى في غزة.

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية، رحبت اليوم الخميس، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي دعت لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل الوفاء بالتزاماته للعمل على وقف لإطلاق النار في غزة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، قادة العالم بدعم مبادرة جوتيريش لدفع مجلس الأمن الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة "الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسؤولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره إرهابا سياسيا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره، وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".

وكان جوتيريش، قد أحال قضية قطاع غزة بشكل رسمي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، داعيًا أعضاء المجلس للعمل على تجنب الوقوع في كارثة إنسانية.