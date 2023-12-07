الخارجية الفلسطينية ترحب مبادرة جوتيرش لتفعيل المادة 99

(مصراوي)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي دعت لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل الوفاء بالتزاماته للعمل على وقف لإطلاق النار في غزة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، قادة العالم بدعم مبادرة جوتيريش لدفع مجلس الأمن لوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة "الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسؤولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره إرهابا سياسيا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره، وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".

وكان جوتيريش، قد أحال قضية قطاع غزة بشكل رسمي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، داعيًا أعضاء المجلس للعمل على تجنب الوقوع في كارثة إنسانية.