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BBC

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة بينهم أسرى محررون وعمال من غزة

11:11 ص الخميس 07 ديسمبر 2023

نادي الأسير الفلسطيني

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مصراوي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينيا من الضفة بينهم أسرى محررون وعمال من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة وهناك صعوبات في تشغيل جزء من مجمع الشفاء.

وأضاف المتحدث، أننا سوف نواصل محاولات تشغيل أي مستشفى في قطاع غزة رغم وجود العديد من الصعوبات، موضحا أن مستشفى ناصر برفح أصبح مكتظا بنحو 1000 جريح والمصابين يفترشون الأرض.

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة المساعد بغزة، إن مجمع الشفاء الطبي لا يوجد فيه كهرباء حتى الآن وامتلأ بآلاف النازحين، موضحا أن العائق في إعادة تشغيل المستشفيات هي نقص الوقود، مشيرا إلى افتتاح مركزين للرعاية الصحية في الأزقة كي نلبي الحاجات الصحية.

وأكمل وكيل وزارة الصحة المساعد، أن هناك احتياج إلى طواقم طبية وكل أنواع الأجهزة الطبية كي نقوم بخدماتنا.

نادي الأسير الفلسطيني اعتقال فلسطنيين غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

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