حكومة الحرب الإسرائيلية تصدق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة

مصراوي

صدق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، أو كما تعرف بحكومة الحرب الإسرائيلية، على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن جيش الاحتلال هاجم قيادات لحزب الله في جبهة الشمال.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي: "لا مخاطر على مدينة إيلات وعملية الحوثيين هي عملية إرهابية برسالة إيرانية، ونحن مستعدون في كل الجبهات دفاعا وهجوما".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "138 مخطوفا منذ السابع من أكتوبر ما زالوا في قطاع غزة، والمختطفون لا زالوا في غزة وواجبنا الأخلاقي تحريرهم، و بيت السنوار في خان يونس وهناك بنية تحتية لحماس هناك ولا تفاصيل عن هذا الموضوع في الوقت الراهن، كما أن السنوار غير موجود فوق الأرض وهو تحت الأرض ونسعى للوصول إليه وقتله".

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الوقود الذي ندخله إلى غزة يمكننا من إكمال عملياتنا العسكرية في غزة، و لا أعرف ماذا سيقر المجلس الوزاري لكن الوقود الذي يدخل غزة يدعم عملياتنا، و نطالب المنظمات الدولية بالعمل على زيارة المخطوفين في قطاع غزة، كما أن الحرب لن تنتهي في أيام قليلة وهناك أمور إنسانية يجب أن نعالجها في غزة