إعلان

BBC

حكومة الحرب الإسرائيلية تصدق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة

11:47 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

صدق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، أو كما تعرف بحكومة الحرب الإسرائيلية، على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن جيش الاحتلال هاجم قيادات لحزب الله في جبهة الشمال.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي: "لا مخاطر على مدينة إيلات وعملية الحوثيين هي عملية إرهابية برسالة إيرانية، ونحن مستعدون في كل الجبهات دفاعا وهجوما".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "138 مخطوفا منذ السابع من أكتوبر ما زالوا في قطاع غزة، والمختطفون لا زالوا في غزة وواجبنا الأخلاقي تحريرهم، و بيت السنوار في خان يونس وهناك بنية تحتية لحماس هناك ولا تفاصيل عن هذا الموضوع في الوقت الراهن، كما أن السنوار غير موجود فوق الأرض وهو تحت الأرض ونسعى للوصول إليه وقتله".

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الوقود الذي ندخله إلى غزة يمكننا من إكمال عملياتنا العسكرية في غزة، و لا أعرف ماذا سيقر المجلس الوزاري لكن الوقود الذي يدخل غزة يدعم عملياتنا، و نطالب المنظمات الدولية بالعمل على زيارة المخطوفين في قطاع غزة، كما أن الحرب لن تنتهي في أيام قليلة وهناك أمور إنسانية يجب أن نعالجها في غزة

حكومة الحرب الإسرائيلية زيادة كميات الوقود قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال هاجم قيادات لحزب الله عملية الحوثيين هي عملية إرهابية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

..الصور الأولى لتصادم سفينة الحاويات بكوبري المنسي في قناة السويس