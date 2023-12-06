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BBC

رئيس الوزراء البلجيكي: سنمنع المستوطنين المتطرفين في الضفة من دخول أراضينا

10:46 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو

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مصراوي

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يتحدث المسؤولون بنفس القدر عن المدنيين في غزة كما يفعلون في أوكرانيا لكي يحافظوا على مصداقيتهم.

وأوضح دي كرو أن بلجيكا ستمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول أراضيها.

وكانت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، قالت إنه من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار.

وأكدت دي سوتر على ان الوقت قد حان لفرض عقوبات على إسرائيل، مشيرة إلى ان إسقاط القنابل "كالمطر" عمل غير إنساني.

بينما أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو سابقا على ضرورة التوسع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي من جميع الأطراف.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء سقوط العديد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

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