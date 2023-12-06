البيت الأبيض: بايدن لا يدعم احتلال غزة وحماس استخدمت العنف الجنسي كسلاح

مصراوي

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل حرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى مع عدم وجود هدن إنسانية.

وتابع كيربي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الرئيس الأمريكي لا يدعم أي احتلال عسكري لغزة أو تهجير قسري لسكان القطاع، أو تقليص أراضي القطاع.

وأشار جون كيربي، إلى أن شكل حكم غزة مستقبلا يجب أن يكون ممثلا للفلسطينيين وطموحاتهم.

وأشار كيربي: "نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة والحفاظ على تدفقها مع أو بدون هدنة، ومستمرون بإرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل للدفاع عن نفسها ضد حماس، و نركز على تزويد إسرائيل بالأسلحة والأنظمة التي تحتاجها في عملياتها جنوبي غزة".

وادعى جون كيربي: "إنه لأمر مقزز أن تستخدم حماس العنف الجنسي كسلاح، فبعض الرهائن أكدوا استخدام حماس للعنف الجنسي، كما أن أداةوحماس هي من تمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارة الرهائن ولا يمكن لوم أحد غيرها".