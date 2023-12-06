البنتاجون: قواتنا بالعراق وسوريا تعرضت منذ 17 اكتوبر لـ 77 هجومًا

مصراوي

صرح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الأربعاء، بأن قواتهم في قاعدة عين الأسد في العراق تعرضت لهجوم مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن الهجمات على القوات الأمريكية بالعراق وسوريا ارتفعت منذ 17 أكتوبر إلى 77 هجوما.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت استهداف قاعدة عين الأسد بواسطة طائرة مسيرة ردا على الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة.

فيما قالت صحيفة "رويترز" إن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن يسيطر عليها الحوثيون صباح اليوم الأربعاء.

إذ كانت طائرة مسيرة تستهدف القطع البحرية الأمريكية بالبحر الأحمر، لكن تم اعتراضها وإسقاطها، بعدما اقتربت من المدمرة "يو إس إس ميسون".