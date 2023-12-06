استقالة وزير الهجرة البريطاني اعتراضًا على توقيع معاهدة بشأن المهاجرين

مصراوي

تقدم وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، مساء اليوم الأربعاء، باستقالته بعد توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل المهاجرين.

وكان وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي وقع أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا على معاهدة جديدة لإرسال طالبي اللجوء والمهاجرين المرحلين من بريطانيا إلى رواندا في شرق أفريقيا.

سبق وأن قال جينريك في تصريحات صحفية إنه لا يعتقد أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي، موضحا أن دولته لا تطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

واعتبر أن من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع "منظمة إرهابية عازمة على تدمير إسرائيل وشعبها"، زاعما أن "حماس تتحمل المسؤولة بالكامل عن المأساة في الشرق الأوسط".