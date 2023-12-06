إعلام عبري: المؤسسة الأمنية توصي بالاستجابة لطلب أمريكي بزيادة كمية الوقود لغزة

مصراوي

نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، تصريحات تفيد بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوصت بالموافقة على طلب أمريكي لزيادة كمية الوقود إلى غزة.

وأوضحت أن المؤسسة الأمنية اقترحت أن تكون زيادة كميات الوقود التي تدخل غزة تدريجية.

فيما قالت القناة 11 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الأمني السياسي يجتمع الآن لمناقشة الطلب الأمريكي بمضاعفة الوقود الذي يدخل إلى غزة فورا.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أعلنت إلغاء جلسة كانت مقررة الليلة للطاقم الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية بسبب خلاف حول زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.