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BBC

الصحة العالمية: نتوقع إبادة كافة سكان غزة نتيجة الاستهداف المباشر أو توابع الحرب

08:50 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

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مصراوي

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، اليوم الأربعاء، إن الوضع الصحي مزري ومخيف في قطاع غزة وهناك خشية من تفشي الأمراض المعدية.

وأكد المنظري في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن المساعدات التي دخلت غزة هي قطرة في محيط الاحتياجات، لافتا إلى أنه تم تسجيل 440 اعتداء على المنشآت الصحية والطبية في القطاع.

وكشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن توقع بإبادة كافة سكان قطاع غزة نتيجة الاستهداف المباشر أو نتيجة لتوابع الحرب.

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