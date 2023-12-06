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BBC

بعد مقتل أحد ضباطه.. ارتفاع إجمالي عدد قتلى الاحتلال إلى 10 خلال اليوم

06:40 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

ارتفاع إجمالي عدد قتلى الاحتلال

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 10 خلال يوم واحد.

وكانت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قالت إنها استهدفت 5 آليات عسكرية بالعبوات وقذائف "التاندوم" والـ "آر بي جي".

وأوضحت سرايا القدس أن مجاهديها خاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر وأوقعوا قتلى وجرحى في محاور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة.

فيما أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة جماس، استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خان يونس.

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال طوفان الأقصى مقتل ضابط جديد في معارك جيش الاحتلال الإسرائيلي فصائل سرايا القدس استهدفت 5 آليات عسكرية

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