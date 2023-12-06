وزارة الصحة في غزة: لا يوجد أي منظمات دولية شمال القطاع

(مصراوي)

صرح وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش، اليوم الأربعاء، أنه لم يعد يوجد أي تواجد للمنظمات الدولية على الإطلاق شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، أنه تم تعليق العمليات العسكرية في مناطق عدة داخل قطاع غزة من أجل السماح لسكان قطاع غزة بالتزود بحاجاتهم الإنسانية.

وفي ذات الوقت قال ليفي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل بكثافة في شمال قطاع غزة، زاعمًا أن قوات الاحتلال تمكنت من قتل أكثر من 6000 من مقاتلي كتائب القسام.

وأصبح شمال قطاع غزة يعد بمثابة منطقة منكوبة وسط نزوح غالبية سكانه إلى الجنوب، إضافة إلى تركز العمليات العسكرية في شمال القطاع.