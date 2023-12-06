لبنان: سنقدم شكوى لمجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل للجيش اللبناني

(مصراوي)

صرح وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أن لبنان سيقدم شكوى لمجلس الأمن بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق تواجد الجيش اللبناني وسقوط شهيد من قوات الجيش إضافة إلى جرحى في صفوفه.

وقال بوحبيب، إن إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة الأراضي اللبنانية والاعتداء عليها، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ القرارات الدولية.

وحذر بوحبيب، من أن امتناع إسرائيل عن تنفيذ القرارات الأممية يؤجج الصراع في المنطقة ويقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أعلن فيه عن إصابة إحدى جنود الجيش اللبناني أثناء "قيامه بالدفاع عن نفسه ضد ضربات حزب الله اللبناني".

وصرح الجيش في بيانه، أنه يأسف لإصابة أحد الجنود اللبنانيين مؤكدًا أن القوات المسلحة اللبنانية لم تكن هدفا للهجوم.