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BBC

جيش الاحتلال الإٍسرائيلي: العثور على "واحد من أكبر مخابئ الأسلحة" في غزة

02:51 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإٍسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

ذكر جيش الاحتلال الإٍسرائيلي أنه عثر على مخبأ ضخم للأسلحة، بالقرب من مستشفى ومدرسة، في شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش اليوم الأربعاء أنه تم العثور على "المئات من القنابل والقذائف الصاروخية المضادة للدبابات وعشرات من الصواريخ المضادة للدبابات وعشرات من العبوات الناسفة والصواريخ بعيدة المدى وعشرات من القنابل اليدوية والطائرات بدون طيار هناك".

وأضاف أنه "واحد من أكبر مخابئ الأسلحة" التي تم العثور عليها على الإطلاق في قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش أن" البنية التحتية بأكملها للمسلحين تقع بالقرب من المباني السكنية، وسط السكان المدنيين".

وأضاف "هذا دليل آخر لاستخدام سكان غزة، كدروع بشرية، من قبل حركة حماس".

جيش الاحتلال الإٍسرائيلي تل أبيب الاحتلال الإٍسرائيلي

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