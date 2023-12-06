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BBC

خارجية الصين: بكين وواشنطن بحاجة للحفاظ على الزخم الإيجابي الناجم عن اجتماع رئيسي البلدين

11:47 ص الأربعاء 06 ديسمبر 2023

وزير الخارجية الصيني وانج يي

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نيويورك - (د ب أ)

ذكر وزير خارجية الصين، وانج يي، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، انتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والصين، ينبغي عليهما الحفاظ على الزخم الإيجابي الناجم عن الاجتماع بين رئيسي البلدين، في سان فرانسيسكو وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية.

وخلال المكالمة الهاتفية، تبادل وانج وبلينكن وجهات النظر حول الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين، طبقا لبيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية الصينية، على حسابها على موقع "وي تشات" حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

واتفق الجانبان على الإبقاء على الاتصالات حول الوضع في الشرق الأوسط.

وأكد وانج مجددا موقف الصين حول قضية تايوان وحث أمريكا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية الصينية.

يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وانج يي وزير خارجية الصين نيويورك انتوني بلينكن

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