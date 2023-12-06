إعلان

BBC

نفاد الوقود من سيارات الإسعاف والدفاع المدني في غزة

11:46 ص الأربعاء 06 ديسمبر 2023

سيارات الإسعاف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، اليوم الأربعاء، نفاد الوقود من سيارات الإسعاف والدفاع المدني، مشيرًا إلى عدم إمكانية الوصول للجرحى في مناطق القصف في الوقت.

وصرح البرش، أن منطقة شمال قطاع غزة كاملة أصبحت دون خدمات صحية وسط استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الصحي داخل القطاع.

وأفاد البرش، أن مستشفى كمال عدوان أصبحت دون وقود، إضافة إلى استهداف قوات الاحتلال لكل من يدخل ويخرج من المستشفى.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة، أنه يوجد كثر من 100 جثة داخل مستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال لنا بدفنها.

وتحاصر قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان على بعد كيلومتر واحد من جميع اتجاهاتها منذ أمس الثلاثاء.

سيارات الإسعاف غزة نفاد الوقود وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خارجية الصين: بكين وواشنطن بحاجة للحفاظ على الزخم الإيجابي الناجم عن اجتماع رئيسي البلدين
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان