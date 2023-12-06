نفاد الوقود من سيارات الإسعاف والدفاع المدني في غزة

(مصراوي)

أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، اليوم الأربعاء، نفاد الوقود من سيارات الإسعاف والدفاع المدني، مشيرًا إلى عدم إمكانية الوصول للجرحى في مناطق القصف في الوقت.

وصرح البرش، أن منطقة شمال قطاع غزة كاملة أصبحت دون خدمات صحية وسط استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الصحي داخل القطاع.

وأفاد البرش، أن مستشفى كمال عدوان أصبحت دون وقود، إضافة إلى استهداف قوات الاحتلال لكل من يدخل ويخرج من المستشفى.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة، أنه يوجد كثر من 100 جثة داخل مستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال لنا بدفنها.

وتحاصر قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان على بعد كيلومتر واحد من جميع اتجاهاتها منذ أمس الثلاثاء.