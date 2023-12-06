الأمم المتحدة: حملة الاحتلال جنوب غزة أنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية

مصراوي

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة مدمرة بنفس القدر الذي كان شمال القطاع.

وأكد جريفيث على أن الحملة الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة خلقت ظروفا مروعة وأنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية ذات معنى.

وكان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت أوضح أنهم تقدموا من شمال غزة إلى الجنوب، مؤكدا أن ضرباتهم على خانيونس كبيرة، مشيرا إلى أن ليس لديه شرعية لوقف الحرب وأن الأمر الشرعي الوحيد هو استمرار الحرب حتى القضاء على حماس.