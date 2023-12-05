لرفضها إدانة حماس.. إسرائيل تلغي تأشيرة إقامة مسؤولة بالأمم المتحدة

مصراوي

قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم الثلاثاء، إنه قرر إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة لين هاستينجز؛ لعدم إدانتها حركة حماس.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إن إسرائيل ترفض تمديد تأشيرة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لين هاستينجز لاتهامها بمعاداة إسرائيل والانحياز للفلسطينيين.

وفي نهاية أكتوبر الماضي تعرضت هاستينجز لهجوم من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس بتهمة أنها ليست "محايدة" أو وغير موضوعية، وكذلك اتهمها متحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي بالانحياز للفلسطينيين.