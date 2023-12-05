المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو ليست لديه خطة سياسية أو تفسيرات بل صرف للأموال فقط

مصراوي

قال زعيم المعارضة ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق يائير لابيد، مساء اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ممتلئ بالأنا وليست لديه خطة سياسية أو تفسيرات بل صرف للأموال.

وكان نتنياهو أوضح في وقت سابق من اليوم خلال مؤتمر صحفي أنه تم تحديد ميزانية لشهر كامل بقيمة 30 مليار شيكل تغطي احتياجات الحرب وتداعياتها وهي ميزانية كبيرة، مؤكدا أن عليهم مواصلة العمل معا كفريق واحد وألا يقدموا لحماس ما تريده.

وزعم نتنياهو أنه من الخطأ الظن أن رفع الضرائب سببه تغطية نفقات الحرب في غزة.

فيما قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزير خارجية الاحتلال الأسبق أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن تفتيش رئيس الأركان هارتسي هاليفي إذلال لجميع جنود الجيش الإسرائيلي.

وأكد ليبرمان أنه لا يجب السماح لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المصاب بجنون العظمة" أن يقود الحرب.