المجلس النرويجي للاجئين: الوضع في غزة يمثل فشلاً ذريعاً لإنسانيتنا المشتركة

رجل يحمل أحد الضحايا الأبرياء الذين قتلوا في القصف

بي بي سي

قال رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، اليوم الثلاثاء، إن "سحق" قطاع غزة يصنف الآن "من بين أسوأ الهجمات على أي سكان مدنيين في وقتنا وعصرنا".

وتابع إيجلاند: "نرى كل يوم المزيد من الشهداء من الأطفال ونشهد كل يوم تجدداً للمعاناة العميقة للأبرياء الذين يعانون من هذا الجحيم".

وأضاف، قائلا إن 1.9 مليون شخص، أي جميع سكان غزة تقريباً، ُشرّدوا، وإن ما يقرب من ثلثي المنازل دُمرت.

كما دعا إيجلاند كذلك إلى محاسبة أولئك الذين يقفون وراء هجمات حماس التي ُنفذت في 7 أكتوبر، وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وأشار إلى أن "الحصار المفروض على السكان المدنيين بأكملهم، ومحاصرة المدنيين الذين يتعرضون للقصف خلف أبواب مغلقة في غزة" هي أيضا "جرائم بموجب القانون الدولي".

وأكمل قائلا : "إن الوضع في غزة يمثل فشلاً ذريعاً لإنسانيتنا المشتركة ويجب أن يتوقف القتل".

فيما يُصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على إنه يتصرف بالحد الأقصى من القوة ضد حماس، مع تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين وفق ما ورد في بياناته.