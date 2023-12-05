المونيتور الأمريكي: واشنطن تحدد بداية العام المقبل لإنهاء إسرائيل عمليتها العسكرية بغزة

مصراوي

نقل موقع "المونيتور" الأمريكي للتغطية الإخبارية في منطقة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حددت بداية العام المقبل لإنهاء إسرائيل عمليتها العسكرية الكبيرة في غزة.

وكشفت المصادر عن اعتقاد واشنطن بأن إسرائيل تقترب من استنفاد أهداف العملية البرية الواسعة النطاق بغزة.

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان لها، إنها حثت إسرائيل على تجنب استهداف المدنيين في غزة وإنها تدرك أن إسرائيل تخوض المعارك في ظروف صعبة.

وأكدت البنتاجون أنها مستمرة في الحديث مع الإسرائيليين وتتوقع منهم الالتزام بقانون النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أنها تتشاور بشكل وثيق مع الاحتلال وتناقش يوميا الاحتياجات الإسرائيلية.