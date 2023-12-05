نتنياهو لمواطينه: من الخطأ الظن أن زيادة الضرائب سببه تغطية نفقات الحرب في غزة

مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادة العسكرية حددت هدفا مشتركا وهو إعادة الأمن في الجنوب والشمال وهناك ترتيبات لردع حزب الله والانتصار في غزة.

وأكد نتنياهو التزامه لسكان الشمال والجنوب والوسط بتوفير الأمن لأن تهديد حماس وحزب الله في كل مكان، لافتا إلى أنه يعمل مع وزير الدفاع يوآف جالانت عن قرب للقضاء على حماس وتحرير الأسرى وضمان عدم تشكيل غزة تهديدا لإسرائيل.

وأوضح نتنياهو أنه تم تحديد ميزانية لشهر كامل بقيمة 30 مليار شيكل تغطي احتياجات الحرب وتداعياتها وهي ميزانية كبيرة، مؤكدا أن عليهم مواصلة العمل معا كفريق واحد وألا يقدموا لحماس ما تريده.

وزعم نتنياهو أنه من الخطأ الظن أن رفع الضرائب سببه تغطية نفقات الحرب في غزة.