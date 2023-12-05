بيني جانتس: كان لدينا اجتماع مؤلم اليوم مع عائلات الأسرى في غزة

مصراوي

قال بيني جانتس عضو الكنيست الإسرائيلي وعضو حكومة الحرب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستكمل الحرب البرية في غزة كما التزموا، مؤكدا على أنّه لا شيء يمكن أن يقف أمام تلك الحرب خاصة وأن إسرائيل هي التي تحدد مستقبلها حسب قوله.

وتابع بيني جانتس خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "هناك ثمن كبير في هذه الحرب ونقدم التعازي والمواساة لأسر جنودنا القتلى في غزة، ونبذل جهدا كبيرا لإعادة جميع المختطفين خصوصا المحاربين الذين يضحون بأنفسهم، وكان لدينا اجتماع مؤلم اليوم مع عائلات الأسرى في غزة".

وأضاف بيني جانتس: "أهالي جنودنا القتلى يدعوننا للعمل معا وتجنب الخلافات، ونحن مستعدون لمواصلة الحرب لأشهر وسنوات ولدينا التصميم والإصرار والروح العالية، ونوضح للأمريكيين أن عنف المستوطنين لا يمثل مواطني إسرائيل".

وفي الوقت ذاته قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، مساء اليوم الثلاثاء، إن حماس تفقد السيطرة جراء ضرباتهم الجوية والبرية والبحرية والاستخبارية والنتائج كبيرة ومثيرة ودقيقة.

وأشار جالانت، إلى أن هناك أثمان عالية لهذه الحرب بسبب سقوط جنود الاحتلال فيها لذلك يجب الانتصار بشكل حاسم ودقيق عبر ضرب حماس، لافتا إلى أنه شاهد في غزة عن كثب دقة العملية ومحاربيه يعملون للقضاء على أي مصدر تهديد.

وزعم رئيس الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنهم تقدموا من شمال غزة إلى الجنوب، مؤكدا أن ضرباتهم على خانيونس كبيرة، مشيرا إلى أن ليس لديه شرعية لوقف الحرب وأن الأمر الشرعي الوحيد هو استمرار الحرب حتى القضاء على حماس.

وأوضح جالانت، أن جيش الاحتلال ملتزم بشكل كبير بإعادة جميع الأسرى دون استثناء وسيبذل كل مجهود لتحقيق ذلك، مؤكدا أن "حربنا لا مفر منها وإن لم نحقق الانتصار فلن تكون لنا حياة في هذه المنطقة".