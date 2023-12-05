وزير خارجية الاحتلال الأسبق: يجب ألا نسمح لنتنياهو المصاب بجنون العظمة أن يقود الحرب

مصراوي

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزير خارجية الاحتلال الأسبق أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن تفتيش رئيس الأركان هارتسي هاليفي إذلال لجميع جنود الجيش الإسرائيلي.

وأكد ليبرمان أنه لا يجب السماح لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المصاب بجنون العظمة" أن يقود الحرب.

سبق وأن قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي أبدى غضبه واستيائه بعد إصرار حراس مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفتيشه أثناء توجهه لاجتماع مجلس الحرب أمس.

وأوضحت القناة العبرية أن حراسة نتنياهو طلبت تفتيش أغراض رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل لدى دخوله مجلس الحرب.