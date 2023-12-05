بلينكن: على السلطة الفلسطينية أن توقف هجمات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت قيودا على التأشيرات، والتي تستهدف المتورطين في أعمال تمس الأمن والاستقرار في الضفة الغربية حسب قوزله.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية"

وأوضح بلينكن: "على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة".

وأكد بلينكن: "سنوضح للسلطة الفلسطينية أن عليها أن تفعل المزيد لوقف الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين".