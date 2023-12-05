إعلان

BBC

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

07:29 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

وزارة الخارجية المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٤ الصادر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٣، بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام ١٩٩٢، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

هذا، وأعادت مصر التأكيد على التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية، في استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، وبما ينعكس ايجابيًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

وزارة الخارجية المصرية رفع حظر الأسلحة المفروض حظر الأسلحة المفروض على الصومال جمهورية مصر العربية الحكومة الفيدرالية الصومالية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس: حاخامات إسرائيل أباحوا للجنود اغتصاب الفلسطينيات وقتل الأطفال
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| المصرية للاتصالات توضح سبب تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق