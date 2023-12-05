جيش الاحتلال: عنوان قواتنا في غزة هو السنوار

مصراوي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي خلال كلمة مسجلة، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد لديهم معلومات حتى الآن بشأن مكان احتجاز الأسرى، مشيرا إلى أنهم يبذلون جهودا كبيرة لتجنب المساس بهم.

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ المرحلة الثالثة من العملية البرية، مُدعيا سيطرتهم على مراكز لحماس في شمال غزة.

وأكد هاليفي أن من اعتقد أن جيش الاحتلال لن يستأنف الحرب بعد الهدنة فقد أخطأ، موضحا أن عنوان قواتهم في غزة هو السنوار.

وادّعى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته جاهزة لإعادة الأسرى وتحطيم حماس، منوّها إلى أنهم يعملون بعزم ضد كل من يستهدف مواطني إسرائيل، مؤكدا عزمهم على إعادة المواطنين في مناطق الشمال.

وأشار هاليفي إلى أنهم اعتقلوا أكثر من 1200 فلسطيني في الضفة الغربية و"قتلنا العديد من المخربين هناك"، وأن كل الجنود يبذلون ما في وسعهم "لتصحيح الخطأ الذي وقع في 7 أكتوبر".

وزعم هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجد الكثير من البنية التحتية لحماس في غزة ويبحث وسائل لمنع كتائبه من استخدام الأنفاق، مشددا على أن المعركة في القطاع طويلة لكنهم سيستخدمون كافة الوسائل لتحقيق أهدافهم هناك، ومؤكدا أن قواته تحاصر منطقة خانيونس وتعزز إنجازاتها في شمالي القطاع.

ولفت رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن إغراق الأنفاق بالمياه فكرة جيدة وكل قيادة حماس مستهدفة وسيصلون إليها.