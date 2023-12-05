"التعاون الخليجي" يحذر من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة

الدوحة - ( د ب أ )

حذر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، من "خطورة استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".

وأشاد البديوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية اليوم الثلاثاء، بمواقف دول مجلس التعاون "الراسخة والثابتة لنصرة الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته، لا سيما وأن هذه المواقف الخليجية تأتي استكمالا للمواقف السابقة لدول مجلس التعاون".

وقال البديوي: "نحن اليوم نجد أنفسنا محاطين بشدائد شاخصة، وخاصة ما نشهده من جرائم دموية جسيمة تقترف بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

وأعاد البديوي إلى الأذهان ما تضمنه أول بيان ختامي للمجلس الأعلى في 26 مايو 1981 بمدينة أبوظبي، من تأكيد على "أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلاًعادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف".

ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والعمل أولاً على ضمان وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.