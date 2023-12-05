الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة

عمان - ( د ب أ )

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الداعي إلى "وقف العدوان على غزة، وإيجاد أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في إطار حل الدولتين وبما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والازدهار والتعاون الإقليمي".

ونقلت قناة "المملكة" عن الخصاونة قوله خلال ، استقباله اليوم مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور والوفد المرافق لها، إن "الحرب على غزة كان لها تأثيرات على النشاط الاقتصادي ومؤشرات بعض القطاعات، لا سيما القطاع السياحي الذي تأثر بشكل لافت."

ولفت الخصاونة إلى أن الملك عبدالله الثاني في خضم جهد دولي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

بدورها، أكدت باور أن الأردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، مشيدة بدور المملكة في "تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعربة عن شكرها للأردن على استضافته وتوفيره الحياة الكريمة للاجئين".

وأشارت باور إلى أن الأردن يمثل صوت العقل والحكمة في المنطقة، لافتة إلى حرص الوكالة على تعزيز شراكتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.