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BBC

عودة الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي وسط وجنوب غزة

02:47 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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مصراوي

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، عن عودة الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي في المناطق الوسطى والجنوبية بقطاع غزه.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية في بيان لها اليوم الثلاثاء، "نود أن نعلن عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، وذلك بعد أن تم فصلها أمس من الجانب الإسرائيلي".

وانقطعت الاتصالات والإنترنت في عموم قطاع غزة، أمس الإثنين، وفقًا لما أوردته "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال".

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