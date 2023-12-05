مقتل بريطاني شارك جيش الاحتلال في هجومه على غزة

(مصراوي)

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديًا يحمل الجنسية البريطانية والإسرائيلية خلال عمليات التوغل البري التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

وأكدت على تصريحات الصحف البريطانية صحف إسرائيلية، ذكرت أن الجندي بينيامين نيدهام والذي يبلغ 19 عامًا قُتل بعد يومين فقط من دخوله غزة إثر اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في شمال غزة.\

ولم تشر الصحف العبرية في بداية إعلانها عن مقتل نيدهام عن حمله للجنسية البريطانية إلى أن كشف لاحقًا موقع "سكاي نيوز" البريطاني إلى حمله لجنسية أخرى.

وذكرت الصحف أنه كان يخدم في الكتيبة 601 التابعة لسلاح الهندسة القتالي المسؤول عن أعمال الهدم والتدمير تحت النار.