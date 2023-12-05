الصين: على حكومة طالبان إجراء تغيرات كبيرة حتى تعترف بها بكين رسميًا

بكين - (د ب ا)

قالت الصين إنه يتعين على حكومة طالبان في أفغانستان إجراء تغيرات أساسية في أسلوب حكمها من أجل أن تعترف بها بكين رسميا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين قال في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الثلاثاء " نتوقع أن ترقى أفغانستان لتوقعات المجتمع الدولي وتطبق سياسة معتدلة وتقيم تبادلات وتواصل ودي مع دول المنطقة و الدول الأخرى في العالم، وأن تعود مجددا للاسرة العالمية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أنه في حال تلبية هذه الشروط" سوف يكون من الطبيعي أن تعترف الصين بحكومة أفغانستان".

وأوضح قائلا " إن الصين بصفتها دولة جارة وصديقة لأفغانستان، تعتقد دائما أنه لا يجب استبعاد أفغانستان من المجتمع الدولي".